Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время последнего визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке выглядел подавленным, неуверенным в себе и напуганным, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Богданов сообщил, что работает на полях ООН не первый год, и наблюдает там Зеленского с 2019-го. Журналист поделился своим мнением о том, как глава киевского режима изменился за эти семь лет.

Практически каждый год я вижу другого человека. Я хорошо помню 2019-й, когда он избрался президентом Украины. И он тогда выступал, я думаю, для многих в качестве эдакого символа надежды, символа мира. И я прекрасно помню то интервью, которое мы с моим коллегой Евгением Поповым записали в кулуарах ООН. Зеленский тогда с нами общался. Мне особенно врезалась в память фраза о том, что Украина независимая страна, ничего ни у кого не просит, будет сама определять свою политику. В общем, он даже внешне выглядел по-другому и как-то держался независимо, но при этом достойно заявил Богданов

Журналист отметил, что с годами Зеленский начал демонстративно игнорировать российские СМИ.

А дальше мы, в общем, наверное, все видим историю довольно печальной деградации, в том числе личностной. При этом она проходит, эта личность, через определенные трансформации. В течение ряда лет, когда Зеленский здесь появлялся, мы пытались задать вопросы, он демонстративно игнорировал российские СМИ напомнил Богданов

Богданов также отметил большое количество сотрудников охраны Зеленского. Журналист вспомнил, как в предыдущие годы пытался задать ему вопрос о налаживании канала коммуникации с российским руководством.

Конечно, в отличие от многих других лидеров, я даже не знаю, у кого из тех, кто приезжает сюда, есть такая вот плотная охрана, как его водят. И, в общем, он всегда как-то презрительно не отвечал, проходил мимо, делал вид, что он не слышит. Хотя, в общем-то, например, в прошлом или позапрошлом году уже по ходу специальной военной операции (СВО) я задавал ему вопрос, почему бы просто не позвонить российскому руководству и не попытаться наладить какой-то канал коммуникации. Он не ответил рассказал Богданов

По его словам, во время недавнего визита на ГА ООН Зеленский выглядел иначе, нежели в предыдущие разы.

В этот раз я видел Зеленского, можно сказать, буквально посмотрел ему в глаза, и я увидел другого человека, неуверенного в себе, подавленного, сильно недовольного. Ну, судя по тем новостям, которые мы тоже видим, очень неудачным вышел его последний визит сюда. И, конечно, виден и страх тоже в этих глазах. Отсюда, наверное, такая реакция. Отсюда и переход на нецензурщину в конце сказал Богданов

Журналист отметил, что Зеленский перестал чувствовать себя комфортно в Нью-Йорке, где раньше был обласкан западными лидерами.

В общем, Зеленский перестал производить впечатление человека, которому здесь уютно. Ему было очень уютно последние годы, потому что его опекали, его водили, он был любимым гостем, с ним как с дорогой игрушкой пытались заигрывать западные лидеры. Он был обласкан, он был принят и зван, и вот теперь есть ощущение, что он вдруг почувствовал холодок перехода, который ему предстоит… В общем, я могу сказать, что я был свидетелем, наверное, всей этой эволюции Зеленского здесь, в Нью-Йорке, за последние годы. И сейчас я вижу человека, который находится, наверное, в самой низкой стадии своей уверенности в себе. И человека разочаровавшегося, и человека, судя по всему, ощущающего скорый, я бы сказал, крах заявил Богданов

Ранее Валентин Богданов несколько раз задал Зеленскому, следующему в здание штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке, вопрос, когда тот приедет в Москву для переговоров, на что глава киевского режима ответил "на ракете".