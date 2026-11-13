AFP: Евросоюз утвердил для контактов с РФ ту же переговорную группу, что и в ОАЭ

Стало известно об утверждении ЕС состава делегации для переговоров с Россией AFP: Евросоюз утвердил для контактов с РФ ту же переговорную группу, что и в ОАЭ

Москва13 ноя Вести.Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в Дублине утвердили состав группы для переговоров с представителями России, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

По информации агентства, в состав рабочей группы вошли официальные представители Еврокомиссии, Совета ЕС, а также делегаты от Франции, Германии, Италии и Польши. К переговорной миссии также подключены представители Великобритании.

Европейский источник агентства пояснил, что фактически согласованный состав переговорщиков полностью дублирует группу дипломатов, ранее посетившую консультации в Абу-Даби.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи в Москве сообщал, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что европейцы не называли России ни одной фамилии возможных участников переговоров по украинскому урегулированию со стороны Европы.