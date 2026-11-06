Политолог Белов заявил, что Грузия выпала из процессе евроинтеграции Политолог Белов: Грузия выпала из процесса евроинтеграции

Москва6 ноя Вести.Грузия выпала из процесса интеграции в Евросоюз. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Он отметил, что европейская интеграция Сербии в данный момент поставлена на паузу.

На повестке дня у Евросоюза труднорешаемая задача расширения Евросоюза. В первую очередь речь идет о Черногории, Албании, Молдавии. Грузия, похоже, выпала из этого процесса, Сербию поставили, несмотря на результаты выборов тоже ... на парковку, где она должна ожидать своей судьбы. И похоже, что кандидаты пока не очень-то выполняют свои задачи, домашние задания, которые они должны решать заявил Белов

Ранее он рассказал о системном кризисе в странах Евросоюза. Белов заявил, что этот процесс будет продолжаться.