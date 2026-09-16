Москва16 сен Вести.Брюссель ведет Европейский союз (ЕС) к цивилизационной пропасти, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает РИА Новости.

Брюссель сегодня ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти, и этому нужно помочь приводит агентство слова Папуашвили

ЕС обсуждает возможность приема в свой состав новых стран на условиях, при которых эти страны не станут полноправными участниками союза, подчеркнул грузинский политик.

Как видно, дело идет к тому, что кандидатам хотят предложить членство в ЕС, разделенное на два класса: тех, кто находится на более высоком уровне, так сказать, аристократов в ЕС, и низших членов, новых членов ЕС заявил Папуашвили

По его словам, Грузия не имеет проблем с Европой и ЕС как с цивилизационным пространством, однако Брюссель отдаляется от основополагающих ценностей ЕС.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни предложил предоставить его стране статус ассоциированного члена ЕС на фоне неудачного завершения торговых переговоров с США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС. По плану Мерца, это позволит Киеву официально присутствовать на саммитах ЕС, заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.