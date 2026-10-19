Папуашвили: ЕС получил массовые протесты, потому что организовывал их в Грузии

Спикер парламента Грузии: Брюссель губит Европу, ее нужно спасть от главарей ЕС Папуашвили: ЕС получил массовые протесты, потому что организовывал их в Грузии

Москва19 окт Вести.Евросоюз губит Европу, ее нужно спасать от главарей ЕС и уберечь от цивилизационной пропасти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе брифинга.

Можно сказать, что ЕС сегодня цивилизационно губит Европу. И мы именно поэтому критичны в адрес Брюсселя и ЕС, чтобы спасти Европу, спасти ту цивилизацию, в создании которой мы участвовали. И мы видим, куда сегодня ЕС тащит Европу сказал он

По мнению Папуашвили, Европу нужно спасти от "главарей Евросоюза", чтобы она не оказалась в цивилизационной пропасти.

Он также считает, что Евросоюз получил массовые протесты у себя, потому что организовывал их в Грузии.

Именно потому, что Евросоюз посеял ветер в Грузии, получил бурю в различных городах ЕС. Это та логика, которая оборачивается против всех, кто поддерживает и финансирует насилие, и Брюссель в этом случае хороший пример. Поддержишь и профинансируешь насилие - получишь его у себя дома указал спикер грузинского парламента

Он напомнил, что Еврокомиссия осудила насилие со стороны протестующих во Франции, но власти Грузии так и не дождались подобного осуждения беспорядков в Тбилиси.

По словам Папуашвили, это является свидетельством того, что сам Брюссель стоял за насилием в Грузии в ходе протестов начиная с июня 2019 года.

Люди, которые кидали камни и коктейли Молотова в полицейских, а также штурмовали парламент и дворец президента, финансировались из фондов ЕС сказал он

Ранее главный редактор информагентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили в интервью ИС "Вести" заявил, что в Грузии предпринималась очередная попытка сменить власть, которая отказалась помогать Украине.