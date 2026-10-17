Москва17 окт Вести.Грузия предлагает Евросоюзу начать диалог для нормализации отношений Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Политик назвал эту инициативу "идеальным" предложением, поскольку без подобного диалога невозможно решить ни один вопрос, стоящий перед ЕС и Грузией. Премьер настоял, что диалог должен проходить открыто и публично, в том числе для грузинского общества.

Шаги должны быть сделаны с обеих сторон, и у нас есть очень четкое и простое предложение - начать диалог. Этот диалог в нашем представлении должен проходить на политическом уровне, так как в конечном итоге именно политики принимают решения с обеих сторон сказал Кобахидзе

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обвинила власти Грузии в том, что они препятствуют евроинтеграции республики. Также она подвергла критике грузинские законы о деятельности иноагентов.

До этого мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе подчеркнул, что Грузия не хочет открывать "второй фронт" против России и слушать на эту тему упреки от ЕС.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отмечал, что Брюссель ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти.