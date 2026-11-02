Кобахидзе: цель Грузии - укрепление экономических и гуманитарных связей с РФ

В Грузии раскрыли, чего ждут от взаимодействия с Россией Кобахидзе: цель Грузии - укрепление экономических и гуманитарных связей с РФ

Москва2 ноя Вести.Целью Грузии является укрепление связей с России в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Нашей целью, естественно, является укрепление наших каналов коммуникации [с РФ]. Мы работаем по разным направлениям, в том числе по торгово-экономическим связям, гуманитарным вопросам сказал политик

По его словам, новый спецпредставитель по вопросам отношений с Москвой Георгий Зурабашвили к настоящему моменту начал эффективно работать в этом направлении.