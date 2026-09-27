Москва27 сенВести.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в ходе короткого разговора с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН выразил желание Тбилиси восстановить стратегическое партнерство с Вашингтоном.
Шаг со стороны Грузии, по словам Кобахидзе, сделан, и Тбилиси ожидает ответных шагов от американской стороны.
Я имел возможность пообщаться как с президентом США, так и с государственным секретарем [Марко Рубио], где отметил, что нашим желанием является восстановление стратегического партнерствасказал грузинский премьер журналистам
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армению может ждать судьба Грузии, если Ереван продолжит курс на сближение с Западом.