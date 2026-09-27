Кобахидзе заявил Трампу о желании Грузии восстановить партнерство с США

Грузия хочет восстановить партнерство с США Кобахидзе заявил Трампу о желании Грузии восстановить партнерство с США

Москва27 сен Вести.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в ходе короткого разговора с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН выразил желание Тбилиси восстановить стратегическое партнерство с Вашингтоном.

Шаг со стороны Грузии, по словам Кобахидзе, сделан, и Тбилиси ожидает ответных шагов от американской стороны.

Я имел возможность пообщаться как с президентом США, так и с государственным секретарем [Марко Рубио], где отметил, что нашим желанием является восстановление стратегического партнерства сказал грузинский премьер журналистам

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армению может ждать судьба Грузии, если Ереван продолжит курс на сближение с Западом.