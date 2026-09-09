Москва9 сенВести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился во Францию с двухдневным рабочим визитом, сообщили в администрации грузинского правительства.
Глава кабмина страны отправился в Париж по личному приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он примет участие в первом международном саммите, посвященном вопросам космоса.
Кроме того, грузинский премьер будет участвовать в официальном приеме в честь президента Французской Республики. В состав грузинской делегации вошли также вице-премьеры, глава МИД Мака Бочоришвили и глава минобороны Ираклий Чиковани, а также руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
Это первый визит представителя грузинской власти во Францию после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" и отношения страны с ЕС и США стали портиться. ЕС не раз призывал грузинские власти отказаться от этого закона, но лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" настаивали на том, что цель закона - обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.
Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.