Кобахидзе впервые после ухудшения отношений Грузии с ЕС едет во Францию

Глава кабмина Грузии впервые после ухудшения отношений с ЕС едет во Францию Кобахидзе впервые после ухудшения отношений Грузии с ЕС едет во Францию

Москва9 сен Вести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился во Францию с двухдневным рабочим визитом, сообщили в администрации грузинского правительства.

Глава кабмина страны отправился в Париж по личному приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он примет участие в первом международном саммите, посвященном вопросам космоса.

Кроме того, грузинский премьер будет участвовать в официальном приеме в честь президента Французской Республики. В состав грузинской делегации вошли также вице-премьеры, глава МИД Мака Бочоришвили и глава минобороны Ираклий Чиковани, а также руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.

Это первый визит представителя грузинской власти во Францию после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" и отношения страны с ЕС и США стали портиться. ЕС не раз призывал грузинские власти отказаться от этого закона, но лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" настаивали на том, что цель закона - обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.