Армения намерена сотрудничать с Францией в космической сфере Пашинян намерен развивать с Парижем сотрудничество в космической сфере

Москва9 сен Вести.Для Еревана кажется важным углублять сотрудничество с Парижем в космической сфере. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Сейчас Пашинян находится во Франции. В рамках рабочего визита он посетил Международный космический саммит​​​.

Пашинян поблагодарил за приглашение, отметив важность углубления сотрудничества с Францией в космической сфере. Глава государства отметил, что Армения заинтересована в более предметном партнерстве по данному направлению сказано в сообщении пресс-службы правительства Армении

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук указал, что Еревану стоит скорее определиться, хочет ли Армения остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или перейти окончательно в Евросоюз. Совмещать членство в двух организациях страна не сможет.