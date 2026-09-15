В Грузии пообещали уничтожить в зародыше попытки насаждать русофобию

Ираклий Кобахидзе пообещал пресекать антироссийские настроения в Грузии В Грузии пообещали уничтожить в зародыше попытки насаждать русофобию

Москва15 сен Вести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал пресекать на корню попытки радикальной оппозиции насаждать антироссийские настроения в стране.

Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, несвойственны грузинам. Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантностью к иностранцам отметил премьер в эфире телеканала "Рустави-2"

Глава правительства подчеркнул, что искусственное разжигание вражды создает прямые угрозы внутриполитической стабильности и несет серьезные риски для национальной экономики.

Кобахидзе заверил, что Тбилиси продолжит придерживаться взвешенного, принципиального и прагматичного внешнеполитического курса в отношениях с Москвой, добавив, что прошлые ошибки и разногласия не должны разделять народы двух стран.