В Грузии заявили об отказе становиться пушечным мясом Бордюжа: Грузия отказалась становиться пушечным мясом Запада в 2022 году

Москва2 ноя Вести.Грузия отказалась становиться пушечным мясом Запада в 2022 году, когда ей предлагали открыть второй фронт против России. Такое заявление сделал бывший генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

В разговоре с РИА Новости он сообщил, что грузины поняли, что их хотят использовать в украинском конфликте.

На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли. Им предлагали открыть второй фронт, когда началась специальная военная операция, они отказались. Они поняли, что их тоже хотят использовать, просто как пушечное мясо. И они очень мудро от этого отошли заявил Бордюжа

Экс-генсек ОДКБ отметил, что Запад манипулирует Грузией, обещая когда-нибудь взять ее в состав ЕС.

Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина тем более констатировал Бордюжа

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика предложила ЕС начать диалог для нормализации отношений.