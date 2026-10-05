Москва5 октВести.Грузия не хочет открывать "второй фронт" против России и слушать на эту тему упреки от Евросоюза, заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Также Каладзе отметил, что в последние годы Евросоюз пытался привести к власти в Грузии свою агентуру, чтобы затем использовать грузин в собственных интересах.
Политик обратил внимание, что Брюссель не только не осуждал попытки оппозиции устроить революцию в республике, но и прямо им содействовал.
Отношения с грузинским государством должны быть основаны на правде и справедливости, чтобы никто не смотрел на нас свысока и не злился из-за того, что страна не присоединилась к европейским санкциям, не навредила своей экономике и не учла их угрозы в связи с открытием второго фронта [против России]. Мы хотим только дружественных, партнерских отношенийсказал Каладзе
По мнению политика, отношения с Евросоюзом Грузия должна начать с чистого листа.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил радикальную оппозицию с сектантами и назвал ее протесты "обнулившимися".