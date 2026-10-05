Каладзе: Грузия не хочет слушать упреки ЕС за отказ открывать "второй фронт"

Грузия не хочет открывать "второй фронт" против РФ, заявил мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не хочет слушать упреки ЕС за отказ открывать "второй фронт"

Москва5 окт Вести.Грузия не хочет открывать "второй фронт" против России и слушать на эту тему упреки от Евросоюза, заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Также Каладзе отметил, что в последние годы Евросоюз пытался привести к власти в Грузии свою агентуру, чтобы затем использовать грузин в собственных интересах.

Политик обратил внимание, что Брюссель не только не осуждал попытки оппозиции устроить революцию в республике, но и прямо им содействовал.

Отношения с грузинским государством должны быть основаны на правде и справедливости, чтобы никто не смотрел на нас свысока и не злился из-за того, что страна не присоединилась к европейским санкциям, не навредила своей экономике и не учла их угрозы в связи с открытием второго фронта [против России]. Мы хотим только дружественных, партнерских отношений сказал Каладзе

По мнению политика, отношения с Евросоюзом Грузия должна начать с чистого листа.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил радикальную оппозицию с сектантами и назвал ее протесты "обнулившимися".