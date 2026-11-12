Москва12 ноя Вести.Введение санкций против России станет губительным для экономики Грузии, однако представители Евросоюза продолжают требовать от Тбилиси присоединиться к ограничительным мерам и критикуют за отказ это сделать. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу "Имеди".

По словам политика, требования европейских представителей противоречат их заявлениям о дружеском отношении к Грузии и желании видеть ее успешным государством.

Они просят о таких вещах, которые, если мыслишь, то с самого начала знаешь, будут губительными для твоей страны, уничтожат твою экономику. Я имею в виду те резолюции, в которых нас критикуют за то, что мы не присоединились к санкциям сказал Каладзе

Он также задался вопросом, почему западные страны, заявляющие о дружественном настрое, призывают Грузию к действиям, которые могут нанести серьезный ущерб ее экономике.

Ранее Каладзе уже говорил, что Грузия не хочет открывать "второй фронт" против России и слушать на эту тему упреки от Евросоюза.

В октябре глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не создает в отношении Грузии необходимого для смены политического курса давления и не позволяет Брюсселю отстраивать свои стратегические интересы.