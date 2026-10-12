Каллас выступила за усиление давления Евросоюза на Грузию Глава евродипломатии Каллас выступила за усиление давления Евросоюза на Грузию

Москва12 окт Вести.Стратегия Евросоюза (ЕС) в отношении Грузии не создает необходимого давления для смены политического курса и не позволяет Брюсселю отстраивать свои стратегические интересы. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, чьи слова передает РИА Новости.

Наш нынешний подход не создает достаточного давления для перемен и не позволяет нам в полной мере отстаивать европейские стратегические интересы подчеркнула глава евродипломатии

Она обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в создании препятствий на пути европейской интеграции республики, а также подвергла критике законы, регулирующие деятельность иноагентов.



Каллас добавила, что министры иностранных дел государств — членов ЕС намерены вернуться к рассмотрению ситуации в Грузии на грядущей встрече в январе.

Ранее мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что республика не хочет открывать "второй фронт" против России и слушать на эту тему упреки от Евросоюза.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в свою очередь заявлял, что Брюссель ведет Европейский союз к цивилизационной пропасти.