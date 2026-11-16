МИД Грузии: Тбилиси не будет участвовать в форуме ЕС по расширению

Грузия не получила приглашение на участие в форуме ЕС по расширению МИД Грузии: Тбилиси не будет участвовать в форуме ЕС по расширению

Москва16 ноя Вести.Грузия не примет участие в форуме Евросоюза по расширению и конференции глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник из-за отсутствия приглашения на соответствующем уровне. Об этом сообщил МИД страны.

При этом в сообщении отмечается, что республика также придерживается конструктивного сотрудничества с Евросоюзом.

Обострение отношений между Тбилиси и Брюсселем произошло после отказа грузинских властей объявлять односторонние антироссийские санкции по требованию ЕС.

Республика получила статус страны-кандидата по вступлению в союз в декабре 2023 года.

Ранее генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему страна отказалась вводить санкции против России.