Москва16 нояВести.Грузия не примет участие в форуме Евросоюза по расширению и конференции глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник из-за отсутствия приглашения на соответствующем уровне. Об этом сообщил МИД страны.
При этом в сообщении отмечается, что республика также придерживается конструктивного сотрудничества с Евросоюзом.
Обострение отношений между Тбилиси и Брюсселем произошло после отказа грузинских властей объявлять односторонние антироссийские санкции по требованию ЕС.
Республика получила статус страны-кандидата по вступлению в союз в декабре 2023 года.
Ранее генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему страна отказалась вводить санкции против России.