Москва4 нояВести.Слухи о нежелании европейских политиков фотографироваться с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе иронично прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Габуния. По его словам, Грузия заинтересована в хороших отношениях с Европой, а не в хороших фото.
Габуния отметил, что хорошие фото не являются критерием евроинтеграции.
У [Владимира] Зеленского есть множество фотографий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссарами Мартой Кос и Каей Каллас, но его страна утопает в крови и в пеплепередает комментарий депутата корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обвинила власти Грузии в том, что они препятствуют евроинтеграции республики. Также она подвергла критике грузинские законы о деятельности иноагентов.