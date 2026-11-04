Совместные фото с чиновниками ЕС не помогли Зеленскому, заявили в Тбилиси Депутат Габуния: совместные фото с чиновниками ЕС не помогли Зеленскому

Москва4 ноя Вести.Слухи о нежелании европейских политиков фотографироваться с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе иронично прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Габуния. По его словам, Грузия заинтересована в хороших отношениях с Европой, а не в хороших фото.

Габуния отметил, что хорошие фото не являются критерием евроинтеграции.

У [Владимира] Зеленского есть множество фотографий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссарами Мартой Кос и Каей Каллас, но его страна утопает в крови и в пепле передает комментарий депутата корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обвинила власти Грузии в том, что они препятствуют евроинтеграции республики. Также она подвергла критике грузинские законы о деятельности иноагентов.