В Грузии рассказали, чем обернется вступление Украины в ЕС для Восточной Европы Премьер Грузии Кобахидзе: вступив в ЕС, Украина заберет деньги Восточной Европы

Москва16 окт Вести.Если Украина вступит в Евросоюз (ЕС), то заберет себе все деньги, предназначенные для стран Восточной Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Принятие Украины в Евросоюз, возможно, вызовет полное обнуление помощи Евросоюза, предназначенной для всех стран Восточной Европы. Это техническая финансовая часть сказал он

Глава грузинского кабмина подчеркнул, что существует множество других причин, по которым Киев до сих пор не принимают в состав ЕС. Главный мотив – политический.

Кобахидзе также согласился с мнением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который ранее заявил, что для вступления Украины в ЕС потребуется 15, а, возможно, и 20 лет.