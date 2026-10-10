Кобахидзе: Грузия поступила правильно, не присоединившись к санкциям против РФ

Премьер Грузии заявил, что страна не могла присоединиться к санкциям против РФ Кобахидзе: Грузия поступила правильно, не присоединившись к санкциям против РФ

Москва10 окт Вести.Власти Грузии в 2022 году приняли абсолютно правильное решение, отказавшись присоединиться к санкциям в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В беседе с представителями СМИ он заметил, что на фоне последних событий происходит смягчение санкций в отношении России.

Мы еще раз увидели, что приняли абсолютно рациональное, прагматичное, правильное, безальтернативное решение в свое время, когда не присоединились к санкциям против России подчеркнул премьер

Ранее он также называл историческим решение не вводить санкции против России.