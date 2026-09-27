Москва27 сенВести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акции радикальной оппозиции "обнулившимся" протестом и сравнил их участников с сектантами. Его слова передает Первый канал Грузии.
Он отметил, что на митинги выходят всего несколько десятков человек, что говорит о слабости организаторов.
Так называемый протест радикальной агентуры полностью обнулился. Это выражается и в количестве, и в содержаниисказал Кобахидзе
По его словам, подобное явление можно назвать сектантством.
Когда видишь, что ты демонстрируешь собственную слабость каждый день и все равно продолжаешь так называемый непрерывный протест, это означает именно сектантстводобавил премьер
Ранее Россия, Южная Осетия и Абхазия в совместном заявлении потребовали от Грузии юридических гарантий ненападения. Стороны также обсудили вопросы безопасности в государствах Южного Кавказа.