Москва24 сенВести.Россия, Южная Осетия и Абхазия в совместном заявлении потребовали от Грузии юридических гарантий ненападения. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, главы МИД Абхазии Олега Барцица и госсоветника Константина Кочиева.
Стороны также обсудили вопросы безопасности в государствах Южного Кавказа.
Решение [...] невозможно без выработки юридически обязывающих гарантий неприменения Тбилиси силы против двух молодых республик, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркациейгласит текст пресс-релиза
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.