Москва, Сухум и Цхинвал выступили с совместным заявлением по Грузии Россия, Южная Осетия и Абхазия потребовали от Грузии гарантий ненападения

Москва24 сен Вести.Россия, Южная Осетия и Абхазия в совместном заявлении потребовали от Грузии юридических гарантий ненападения. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, главы МИД Абхазии Олега Барцица и госсоветника Константина Кочиева.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в государствах Южного Кавказа.

Решение [...] невозможно без выработки юридически обязывающих гарантий неприменения Тбилиси силы против двух молодых республик, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией гласит текст пресс-релиза

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.