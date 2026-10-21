Кобахидзе: новым спецпредставителем по связям с РФ стал экс-замглавы МИД Грузии

Новым спецпредставителем по связям с РФ стал экс-замглавы МИД Грузии Зурабашвили Кобахидзе: новым спецпредставителем по связям с РФ стал экс-замглавы МИД Грузии

Москва21 окт Вести.Специальным представителем премьер-министра по связям с Россией назначен бывший первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили, сообщил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Среди приоритетов работы он назвал поддержание диалога с Россией и укрепление торгово-экономических связей.

Хочу сообщить, что специальным представителем премьер-министра по связям с Россией назначается Георгий Зурабашвили. Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются одними из важнейших приоритетов нашей страны заявил премьер-министр

Ранее премьер Грузии Кобахидзе предложил ЕС начать диалог для нормализации отношений.