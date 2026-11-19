Россия и Грузия возобновили прямой диалог МИД РФ: Москва и Тбилиси возобновили прямой диалог

Москва19 ноя Вести.Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем Грузии по связям с РФ - первым заместителем главы МИД Грузии Георгием Зурабашвили, сообщил МИД России на официальном сайте.

Встреча состоялась в рамках возобновленного прямого диалога между двумя странами.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнут ряд практических договоренностей. Обсуждена проблематика региональной безопасности говорится в сообщении

Стороны выразили признательность Белоруссии за помощь в организации встречи и договорились продолжать контакты.

Встреча Галузина и Зурабашвили была анонсирована днем ранее. До этого МИД РФ сообщал, что России удалось установить контакт со спецпредставителем Грузии.