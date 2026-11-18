Первая встреча Галузина и спецпредставителя Грузии состоится 19 ноября в Минске

Раскрыто, когда состоится встреча спецпредставителей Грузии и России Первая встреча Галузина и спецпредставителя Грузии состоится 19 ноября в Минске

Москва18 ноя Вести.Первая встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгия Зурабашвили и заместителя главы российского Министерства иностранных дел Михаила Галузина состоится 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства.

По ее информации, дипломаты намерены встретиться в Минске.

Ранее в МИД России рассказали, что Москва установила контакт с Зурабашвили. Как сообщалось, предстоящие переговоры представителей РФ и Грузии будут касаться расширения торговли, туризма, транспортного сообщения, а также культурных обменов.