МИД РФ: Россия и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

В МИД РФ заявили о возобновлении прямого диалога с Грузией МИД РФ: Россия и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

Москва16 ноя Вести.Россия установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили. Об этом со ссылкой на российское Министерство иностранных дел сообщила газета "Известия".

По информации издания, предстоящие переговоры будут касаться расширения торговли, туризма, транспортного сообщения и культурных обменов.

Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен – это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин рассказали в ведомстве

Как отмечает газета, пока еще рано говорить о скором восстановлении дипотношений, поскольку для грузинской стороны вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии стоит на первом месте в переговорном процессе.

Ранее в Грузии объяснили, почему страна отказалась вводить санкции против России.