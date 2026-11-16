Москва16 нояВести.Россия установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили. Об этом со ссылкой на российское Министерство иностранных дел сообщила газета "Известия".
По информации издания, предстоящие переговоры будут касаться расширения торговли, туризма, транспортного сообщения и культурных обменов.
Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен – это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузинрассказали в ведомстве
Как отмечает газета, пока еще рано говорить о скором восстановлении дипотношений, поскольку для грузинской стороны вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии стоит на первом месте в переговорном процессе.
Ранее в Грузии объяснили, почему страна отказалась вводить санкции против России.