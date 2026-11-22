Москва22 нояВести.Россия и Грузия проявляют готовность к поэтапному налаживанию связей в ряде областей, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Галузин провел встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности.
С обеих сторон выражена готовность к поэтапному налаживанию связей в культурно-гуманитарной сфере и укреплению контактов между людьмиприводит ТАСС слова Галузина
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подчеркнула, что Тбилиси не сможет решить проблемы с Москвой без прямого диалога между странами.