Глава МИД Грузии: без диалога с Москвой проблемы не решить

В МИД Грузии подчеркнули важность прямого диалога с Россией Глава МИД Грузии: без диалога с Москвой проблемы не решить

Москва20 ноя Вести.Тбилиси не сможет решить проблемы с Москвой без прямого диалога между государствами, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Мака Бочоришвили в эфире телекомпании "Имеди"

Это страна, с которой у нас больше всего и самые большие проблемы, без диалога и разговора, если мы говорим о решении каких-либо проблем, это невозможно… заявила Бочоришвили

Он также отметил, что Грузия в первую очередь должна преодолеть страх разговора.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем Грузии по связям с РФ - первым заместителем главы МИД Георгием Зурабашвили. Стороны выразили признательность Белоруссии за помощь в организации встречи и договорились продолжать контакты.