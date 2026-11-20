Москва20 нояВести.Тбилиси не сможет решить проблемы с Москвой без прямого диалога между государствами, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Мака Бочоришвили в эфире телекомпании "Имеди"
Это страна, с которой у нас больше всего и самые большие проблемы, без диалога и разговора, если мы говорим о решении каких-либо проблем, это невозможно…заявила Бочоришвили
Он также отметил, что Грузия в первую очередь должна преодолеть страх разговора.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем Грузии по связям с РФ - первым заместителем главы МИД Георгием Зурабашвили. Стороны выразили признательность Белоруссии за помощь в организации встречи и договорились продолжать контакты.