Москва20 нояВести.Грузия не заявляла о намерении восстановить дипломатические отношения с Россией. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.
Что касается перспектив восстановления дипломатических отношений, грузинская сторона с подобной инициативой не обращаласьпояснила дипломат
Она прокомментировала взаимоотношения стран после того, как в Минске состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабишвили.
После встречи в Белоруссии в грузинском министерстве иностранных дел заявили, что диалог между Москвой и Тбилиси необходим.