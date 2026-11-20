Захарова: Грузия не обращалась к РФ с инициативой о восстановлении дипотношений

Грузия не обращалась к России с инициативой восстановить дипотношения Захарова: Грузия не обращалась к РФ с инициативой о восстановлении дипотношений

Москва20 ноя Вести.Грузия не заявляла о намерении восстановить дипломатические отношения с Россией. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.

Что касается перспектив восстановления дипломатических отношений, грузинская сторона с подобной инициативой не обращалась пояснила дипломат

Она прокомментировала взаимоотношения стран после того, как в Минске состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабишвили.

После встречи в Белоруссии в грузинском министерстве иностранных дел заявили, что диалог между Москвой и Тбилиси необходим.