Москва22 нояВести.Прямые контакты между Москвой и Тбилиси в новом формате будут проводиться на регулярной основе. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.
В комментарии для ТАСС после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили он отметил, что стороны обсудили проблематику региональной безопасности.
Условлено поставить прямой российско-грузинский диалог в новом формате на регулярную основусказал Галузин
По словам замминистра, российская сторона удовлетворена результатами переговоров.
Галузин также отметил, что РФ и Грузия договорились поэтапно налаживать связи в ряде сфер.