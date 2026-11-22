В МИД заявили, что прямой диалог России и Грузии станет регулярным Галузин: прямой диалог РФ и Грузии станет регулярным

Москва22 ноя Вести.Прямые контакты между Москвой и Тбилиси в новом формате будут проводиться на регулярной основе. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

В комментарии для ТАСС после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили он отметил, что стороны обсудили проблематику региональной безопасности.

Условлено поставить прямой российско-грузинский диалог в новом формате на регулярную основу сказал Галузин

По словам замминистра, российская сторона удовлетворена результатами переговоров.

Галузин также отметил, что РФ и Грузия договорились поэтапно налаживать связи в ряде сфер.