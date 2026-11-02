Профессор Фененко заявил, что Польша ошибочно верила в равенство с Западом Профессор Фененко: поляки зря верили в равенство с Западом

Москва2 ноя Вести.Польша долгие годы ошибочно считала, что руководство ЕС считает ее равной странам Западной Европы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он добавил, что руководства таких стран, как Франция, Германия и Италия, воспринимали Польшу как проект, который надо переделать под свои стандарты.

Проблема поляков: поляки думали долгие годы, что они по одну сторону с той шестеркой, которая создала Европейский союз. Что они равноправны с Францией, Германией, странами Бенилюкса, с Италией. А это не так. Они смотрели на Польшу как на такой же проект в Восточной Европе, который надо сломать, который надо подготовить к своим стандартам европейским и только потом уже что-то с ними делать объяснил Фененко

Ранее эксперт по Польше Станислав Стремидловский прокомментировал события вокруг польского конституционного суда. Он допустил дальнейшую эскалацию кризиса.