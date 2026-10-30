Политолог: если ЕС объединится, то сможет претендовать на место державы Американский ученый Пост рассказал, в каком случае Европа сможет стать державой

Москва30 окт Вести.Если Европа объединится, то сможет претендовать на место еще одной державы. Однако страны сделали выбор в пользу своего суверенитета, рассказал доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Политолог объяснил, почему ни одну страну Евросоюза или объединение в целом нельзя отнести к державам.

Мы часто говорим о Европе как о едином целом, на самом деле единым целым она не является. Может ли Евросоюз объединиться? Да. И если бы это произошло, стал бы он великой державой? Безусловно. Но пойдет ли на это? Не думаю считает Пол Пост

По его словам, элементы формирования государства есть, но для завершения этого процесса потребовалась бы большая война.

И когда начался конфликт на Украине, можно было подумать, не приведет ли это к тому, что страны ЕС вдруг объединятся продолжил политолог

Но они просто не захотели отказаться от своего суверенитета, не стали сотрудничать так, как этого можно было ожидать, заключил он.