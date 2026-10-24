Ливен: Запад останется геополитическим союзом, несмотря на разногласия США и ЕС Ливен заявил, что разрыв отношений США и Европы в ближайшем будущем маловероятен

Москва24 окт Вести.Несмотря на растущие разногласия между США и Европой, их отношения в обозримом будущем вряд ли приведут к окончательному разрыву. Запад продолжит оставаться геополитическим объединением благодаря многолетним связям внутри НАТО.

Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен.

Как отметил эксперт, европейские страны и США связывают не только общие интересы в сфере безопасности, но и многолетние финансовые механизмы и политические привычки. Эти факторы продолжают удерживать европейский истеблишмент в тесном взаимодействии с Вашингтоном.

Очевидно, что хватает трений и разногласий, но есть мощное подводное течение, которое тянет европейский истеблишмент обратно к Соединенным Штатам. Годы существования НАТО – глубоко и неразрывно переплетенные финансовые схемы, ну и что-то вроде инстинкта европейской подчиненности, вассальности, если хотите. Думаю, проблемы в отношении никуда не денутся. Но разрыв возможен только если Соединенные Штаты действительно решат просто уйти домой, а такого в ближайшем будущем не случится. Эти отношения будут со скрипом развиваться дальше, если, конечно, не произойдет что-то. Например, новая война на Балканах, в которую Америка просто откажется вмешиваться пояснил Ливен

Эксперт считает, что Запад сохранит единство как геополитическая общность в обозримой перспективе, хотя существующие противоречия между США и Европой никуда не исчезнут.