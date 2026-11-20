Тимофеев: ЕС пока не смог добиться равноправной роли в отношениях с США

Гендиректор РСМД: Вашингтон сохраняет лидерство в евроатлантическом альянсе Тимофеев: ЕС пока не смог добиться равноправной роли в отношениях с США

Москва20 ноя Вести.Евросоюз пока не смог стать равноправным участником в отношениях с Соединенными Штатами и преодолеть зависимость от Вашингтона. Такое мнение высказал ИС "Вести" программный директор клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По словам Тимофеева, Брюссель стремится увеличить свой политический вес, однако Вашингтон по-прежнему сохраняет ведущую роль в евроатлантических отношениях.

В течение долгого времени Брюссель пытается преодолеть этот дисбаланс, набрать политический вес. Отчасти это удается. Но пока вот в качестве такого участника подобных встреч Евросоюз пока не стал все-таки играть роль игрока, который, ну, скажем так, в состоянии взаимозависимости находится в Соединенных Штатах Америки, и США сохраняют лидерскую роль в этом Евроатлантическом оркестре. Будут пытаться, я думаю, ЕС-овцы какую-то более заметную роль занять, но посмотрим, что из этого получится заявил Тимофеев

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп подробно рассказал европейским лидерам о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и передал им важное послание, которое заключается в том, что сейчас европейцам стоит напрямую связываться с Путиным.