Bloomberg: страны НАТО ожидают, что США отложат решение о выводе войск из Европы

НАТО ожидает, что США отложат вывод войск из Европы из-за переговоров по Украине Bloomberg: страны НАТО ожидают, что США отложат решение о выводе войск из Европы

Москва26 ноя Вести.Страны НАТО ожидают, что Соединенные Штаты могут отложить окончательное принятие решения о выводе войск из Европы из-за переговоров по украинскому урегулированию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны НАТО ожидают, что США отложат принятие окончательного решения о сокращении численности своих войск в Европе на период после начала декабря, поскольку администрация Трампа вновь сосредоточила усилия на достижении мирного соглашения по Украине сказано в публикации

Кроме того, отмечается, что улучшение отношений между США и НАТО в последние недели также стало причиной ожидаемой задержки вывода войск.

Источники подметили, что страны НАТО ожидают принятия решения до конца декабря или даже на период после Нового года.

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук рассказал, что Соединенные Штаты никогда не выведут свои войска из Европы, так как таким образом пытаются контролировать европейские страны.

При этом, по словам директора ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федора Войтоловского, США устраивает высокий уровень военно-политической напряженности в Европе и присутствие там небольшого числа американских сил.