Chery отзовет 54 тыс. автомобилей после происшествия в Малайзии Chery отзовет 54 тыс. машин для проверки на наличие дефекта

Москва7 ноя Вести.Китайский автоконцерн Chery отзовет партию автомобилей в количестве 53,8 тысяч для проверки на предмет производственного дефекта, уведомляет госуправление по регулированию рынка КНР (SAMR).

Неисправность вскрылась после инцидента в малазийском городе Джохор-Бару, когда у Omoda 5, выпущенной в 2023 году, на ходу отделилась задняя ось. Проверка выявила дефект конструкции, допущенный на стадии производства.

В некоторых автомобилях, подпадающих под действие данной отзывной кампании, из-за производственного дефекта может быть некачественно выполнена сварка рычага задней оси и втулки. В крайних случаях сварной шов в этом месте может разрушиться и отслоиться, что увеличит риск ДТП пояснила пресс-служба госуправления

Ранее омский мотоциклист на всей скорости врезался в автомобиль Chery и погиб.