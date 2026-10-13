Москва13 октВести.Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона. Об этом сообщается в тексте приказа ведомства, которые приводит РИА Новости.
Уточняется, что причинами стали резкий рост спроса на электроэнергию или нехватка мощностей для ее производства и передачи.
В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики … Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуацияотмечается в сообщении
30 сентября жителей округов вблизи Вашингтона призвали ограничить количество смывов в туалетах и экономить воду после перебоев с электричеством в комплексе очистительной станции поблизости от штата.