Минэнерго США: в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона объявлена ЧС

Минэнерго США объявило ЧС в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона Минэнерго США: в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона объявлена ЧС

Москва13 окт Вести.Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона. Об этом сообщается в тексте приказа ведомства, которые приводит РИА Новости.

Уточняется, что причинами стали резкий рост спроса на электроэнергию или нехватка мощностей для ее производства и передачи.

В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики​​​ … Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуация отмечается в сообщении

30 сентября жителей округов вблизи Вашингтона призвали ограничить количество смывов в туалетах и экономить воду после перебоев с электричеством в комплексе очистительной станции поблизости от штата.