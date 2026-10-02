Москва2 октВести.Из-за рекордного подорожания топлива в ряде американских штатов объявили чрезвычайное положение. В хранилищах запасы горючего сократились до рекордно низкого уровня, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Лампочка пустого бака экономики США больше не мигает, она вовсю горит. Запасы нефти в стратегических резервах на минимумах с 1982 года. Компенсировать негативный эффект войны с Ираном выливая на рынок излишки больше не получается. Всего за месяц до промежуточных выборов в Конгресс вся эта топливная арифметика становится еще и электоральнойзаявил Богданов
По словам американского президента Дональда Трампа, США скоро начнут пополнять стратегический резерв венесуэльской нефтью. Американский лидер утверждает, что запасов венесуэльской нефти США хватит на 500 лет.