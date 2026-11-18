Москва18 нояВести.Глава Минэнерго США Крис Райт выпустил срочное распоряжение, направленное на уменьшение рисков перебоев в электроснабжении среднеатлантических штатов, сообщает Минэнерго США.
Министр энергетики США Крис Райт издал срочное распоряжение, направленное на снижение риска отключений электроэнергии и повышение надежности электросетей во всем среднеатлантическом поясеотмечает министерство
Согласно распоряжению компаниям PJM Interconnection и Talen Energy разрешено задействовать четвертый энергоблок электростанции Wagner в штате Мэриленд, чтобы обеспечить ожидаемый рост спроса на электроэнергию. Решение принято по запросу PJM от 23 октября.
Райт заявил, что сделка между США и Россией по дизельному топливу должна показать Москве экономическую выгоду от завершения конфликта с Украиной.
Райт подчеркнул, что закупки топлива у России входят в список мер, направленных на урегулирование конфликта или, как минимум, на уменьшение его интенсивности.