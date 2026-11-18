В США издали срочное распоряжение из-за риска перебоев с электроэнергией Минэнерго США распорядилось снизить риск перебоев с электроснабжением

Москва18 ноя Вести.Глава Минэнерго США Крис Райт выпустил срочное распоряжение, направленное на уменьшение рисков перебоев в электроснабжении среднеатлантических штатов, сообщает Минэнерго США.

Министр энергетики США Крис Райт издал срочное распоряжение, направленное на снижение риска отключений электроэнергии и повышение надежности электросетей во всем среднеатлантическом поясе отмечает министерство

Согласно распоряжению компаниям PJM Interconnection и Talen Energy разрешено задействовать четвертый энергоблок электростанции Wagner в штате Мэриленд, чтобы обеспечить ожидаемый рост спроса на электроэнергию. Решение принято по запросу PJM от 23 октября.

Райт заявил, что сделка между США и Россией по дизельному топливу должна показать Москве экономическую выгоду от завершения конфликта с Украиной.

Райт подчеркнул, что закупки топлива у России входят в список мер, направленных на урегулирование конфликта или, как минимум, на уменьшение его интенсивности.