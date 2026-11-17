Вэнс заявил о подготовке властей США к массовым перебоям в подаче электроэнергии

Вэнс предупредил, что в США прорабатывают сценарий перебоев со светом Вэнс заявил о подготовке властей США к массовым перебоям в подаче электроэнергии

Москва17 ноя Вести.США готовятся к возможным масштабным сбоям в системе энергоснабжения страны, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На вопрос журналиста, следует ли американцам делать запасы продовольствия и воды на случай внезапного и продолжительного отключения электричества, Вэнс ответил отрицательно.

Наряду с этим политик добавил, что хотя признаков надвигающегося кризиса сейчас нет, властям следует быть готовыми к различным сценариям. По словам Вэнса, администрация президента Дональда Трампа уже направляет средства на подготовку к кризисным ситуациям.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США более чем на четыре часа остановило вылеты самолетов по всей стране из-за проблем со связью в центрах управления воздушным движением.

Это стало самым долгим за четверть века общенациональным перерывом в полетах: в течение следующих двух дней отменили свыше 10 тысяч рейсов.

Причиной остановки рейсов, по словам министра транспорта США Шона Даффи, стала перегрузка устаревшей техники в системе управления воздушным движением. Несколько тысяч вылетов отменили или перенесли, а возвращение к обычному графику может потребовать нескольких дней.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти не рассматривают инцидент как результат злонамеренной атаки.

Аналогичную позицию озвучил Трамп. По его мнению, приостановка вылетов во всех аэропортах страны могла быть связана с устаревшей техникой, а не с кибератакой или вмешательством искусственного интеллекта.

Глава Белого дома пообещал "взорвать" все старое авиадиспетчерское оборудование в американских аэропортах и установить вместо него новое.