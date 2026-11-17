Москва17 нояВести.Власти США пока не установили первопричину сбоя в аэропортах по всей стране, заявил глава Минтранса США Шон Даффи представителям СМИ.
Первопричина случившегося пока не ясна. Обещаю вам: как только я узнаю, что именно произошло с тем маршрутизатором, который вызвал перегрузку нашей системы, я обязательно сообщу об этомотметил Даффи
Во всех аэропортах США объявили 14 ноября о временной приостановке вылетов из-за технического сбоя.
По Даффи, власти США считают, что коллапс в аэропортах вызван попыткой заменить старую проводку в ходе планового техобслуживания.