Москва20 октВести.Более 16 тыс. грузовиков были отозваны в России с начала 2026 года из-за нарушения требований технического регламента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.
С начала 2026 года под отзыв подпали более 16 тысяч грузовых транспортных средствотметили в ведомстве
Отмечается, что в этом году были объявлены отзывные кампании для грузовой автотехники FAW типа CA4180 и Shacman SX3258.
В ведомстве отметили, что во время проверок были выявлены нарушения обязательных требований, которые создают реальную угрозу безопасности.