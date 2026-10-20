Росстандарт отозвал более 16 тыс. грузовиков в России в 2026-м

Росстандарт: свыше 16 тыс. грузовиков были отозваны в РФ с начала года Росстандарт отозвал более 16 тыс. грузовиков в России в 2026-м

Москва20 окт Вести.Более 16 тыс. грузовиков были отозваны в России с начала 2026 года из-за нарушения требований технического регламента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

С начала 2026 года под отзыв подпали более 16 тысяч грузовых транспортных средств отметили в ведомстве

Отмечается, что в этом году были объявлены отзывные кампании для грузовой автотехники FAW типа CA4180 и Shacman SX3258.

В ведомстве отметили, что во время проверок были выявлены нарушения обязательных требований, которые создают реальную угрозу безопасности.