Москва28 ноя Вести.Корпорация Stellantis отзовет 82 843 пикапа Ram. Причина – программное обеспечение модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS). О проблеме сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Как сообщает агентство Reuters, отзыв автомобилей связан с риском неправильного включения стоп-сигналов, непреднамеренного движения транспортного средства или потери функций помощи водителю, таких как электронная система стабилизации, система автоматической парковки и система предупреждения о столкновении.

Программное обеспечение модуля ABS потенциально может неправильно считывать данные с педали тормоза и датчика педали говорится в сообщении американского ведомства

Отзывная кампания охватит некоторые Ram 1500 Classic 2022-2024 годов выпуска. Также в нее попали 669 модулей ABS Mopar, которые поставлялись отдельно.