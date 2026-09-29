Москва29 сен Вести.Автоконцерн Stellantis временно приостанавливает работу трех своих заводов во Франции, сообщает газета Echos со ссылкой на уведомление, направленное концерном профсоюзам.

Stellantis - транснациональная автомобилестроительная корпорация, образованная 16 января 2021 года в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской компании Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme). Название происходит от латинского глагола stellare - "сиять звездами", что символизирует объединение множества брендов под одной "звездной" крышей.

Руководство компании сообщило во вторник профсоюзам, что заводы в Мюлузе, Сошо и Ренне приостановят производство на несколько дней говорится в материале

У каждой площадки своя причина для паузы. Мюлуз - здесь выпускают Peugeot 308, Peugeot 408 и DS7. Приостановка запланирована на период с 15 по 30 октября. А с ноября предприятие планирует перейти с двух смен на полторы - тоже из-за падения спроса на эти модели. Ренне и Сошо - на этих заводах производят электромобили. Их работу приостановят примерно на неделю в конце октября. Проблема в другом: поставщики не успевают подвозить компоненты. Конкретная причина - темпы наращивания мощностей на производстве аккумуляторов (оно идет в Дуврене) отстают от графика.

Издание отмечает, что Stellantis - не единственный автопроизводитель, который сейчас сталкивается с дефицитом компонентов и вынужден корректировать график производства.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ обновили список автомобилей, к которым применяются увеличенные коэффициенты для уплаты транспортного налога. Теперь в перечне 573 моделей, он размещен на официальном сайте ведомства.

Среди марок есть такие, как, например, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Genesis, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Tesla и другие.