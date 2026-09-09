Москва9 сен Вести.Рабочие заводов компании Renault отказываются заниматься производством вооружений. Об этом телеканалу LCI рассказал представитель профсоюза CGT в автомобильной компании Флоран Гримальди.

При этом руководство Renault угрожает увольнением тем, кто не желает участвовать в сборке оружия, отметил Гримальди.

Множеству рабочих фактически ставят нож к горлу, говоря: "Либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод", – и тогда люди лишаются работы рассказал представитель профсоюза

По словам Гримальди, идет процесс не сдерживания вероятного противника, а наращивания сил уничтожения. Так, например, Renault планирует собирать по 600 беспилотников в месяц, способных нести до 500 килограммов взрывчатки. На этом проекте автопроизводитель должен заработать 1 миллиард евро за 10 лет, добавил представитель профсоюза.

В 2025 году стало известно, что Renault займется сборкой БПЛА на территории Украины. Впрочем, компания до сих пор отказывается комментировать эту информацию.

Также Renault призналась, что разрабатывает наземных роботов как для гражданских, так и для военных нужд. Помимо этого, участвует в производстве барражирующих боеприпасов Toutatis.