Москва12 окт Вести.Росстандарт приостановил выпуск в обращение ряда моделей китайских грузовиков и спецтехники. Под временные ограничения попали марки Foton и DongFeng, Foton, а также JAC и XCMG.

Запрет затронул легкие грузовики DongFeng Z35 типа, среднетоннажные грузовые автомобили Foton Aumark, тягачи JAC K7 и автокраны XCMG двух типов. Еще в список попали производители спецтехники, работающей на нескольких типах китайских шасси.

Основанием для такого решения стали нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольных мероприятий. Как отметили в ведомстве, эти нарушения создают серьезную угрозу безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов.

Все представительства и заводы-изготовители, чьи модели попали под ограничения, уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции до устранения выявленных проблем.