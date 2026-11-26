"Аэрофлот" откроет продажи авиабилетов по субсидированным тарифам в Калининград "Аэрофлот" откроет продажи субсидированных авиабилетов в Калининград

Москва26 ноя Вести."Аэрофлот" с 1 декабря начнет продавать билеты по субсидированным тарифам на период с января по март 2027 года. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила в MAX.

Открытие продаж по периодам перевозки будет последовательным: оформление перевозки с января по март 2027 года — будет доступно с 1 декабря 2026 года; оформление перевозки с апреля по октябрь 2027 года — открытие ожидается к 15 декабря 2026 года говорится в сообщении

В том числе речь идет о перелетах в Калининград и из него.