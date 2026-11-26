"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу субсидированных билетов на 2027 год

"Аэрофлот" с 1 декабря начнет продажу субсидированных билетов на 2027 год "Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу субсидированных билетов на 2027 год

Москва26 ноя Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Уточняется, что открытие продаж по периодам перевозки будет последовательным. Сначала откроется оформление перевозок с января по март, которое будет доступно с 1 декабря 2026 года, а после оформление перевозок с апреля по октябрь, открытие которого ожидается к 15 декабря 2026 года.

Оформить субсидированные билеты можно на сайте, в приложении, в уполномоченных агентствах, а также в офисах продаж авиакомпании, уточнила пресс-служба перевозчика.

Для удобства пассажиров ... обслуживание в офисах собственных продаж в городах Дальнего Востока и Калининграде будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи. Запись в офисы продаж будет открыта 26 ноября предупредили в авиакомпании

Также в пресс-службе рассказали, что география субсидируемых государством перелетов в 2027 году увеличится до 26 направлений.

Ранее глава Министерства транспорта России Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство планирует увеличить число субсидируемых авиабилетов для перелетов внутри страны. По его словам, предполагается пересмотреть маршруты в текущих лимитах, но при этом сделать упор на региональную составляющую в большем объеме.