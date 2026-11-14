Москва14 ноя Вести.В Санкт‑Петербурге пресечена деятельность подпольного покерного клуба, сообщает региональное ГУ МВД в MAX. В ведомстве уточили, что задержаны организатор, администратор и дилеры, изъято игровое оборудование.

Кроме того, из казино в полицию для разбирательства было доставлено около 30 игроков, которые проходят как свидетели.

По предварительным данным, подпольное казино действовало с лета 2026 года и успело принести своим организаторам более трех миллионов рублей говорится в публикации

Игорное заведение находилось в Петроградском районе Петербурга – в ресторане на Левашовском проспекте. Для привлечения клиентов использовались мессенджеры, в которых размещалась реклама с предложениями бонусов и акций.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3, ст. 171.2 УК РФ, задержаны пять человек, причастных к организации и функционированию заведения. Это 49-летний предполагаемый организатор, 36-летний администратор, а также трое дилеров в возрасте 20, 23 и 38 лет, проинформировали в петербургской полиции.

Организатор преступной схемы задержан, с остальных взяли подписку о невыезде.

Кроме того, в ходе обыска из заведения изъяли пять столов для игры в покер, игральные карты и фишки.