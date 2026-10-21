Россиянин, пропавший в Таиланде во время велопутешествия, найден живым В Таиланде вышел на связь пропавший во время велопутешествия россиянин

Москва21 окт Вести.Пропавший в Таиланде российский тату-мастер Иван Чесноков найден живым и здоровым. Он сам позвонил жене и объяснил, что на маршруте не было связи, сообщает MSK1.RU.

Он просто ехал там, где не было связи, были джунгли и горыПоэтому очень долго ехал по той дороге, хотя мы изначально смотрели этот маршрут с ним, думали, что он за два дня доедет и выйдет на связь. Но пришлось проехать больше трех дней приводятся слова супруги нашедшегося путешественника

Ранее сообщалось, что 16 октября Чесноков отправился в велопутешествие из Китая в Таиланд через Вьетнам и Лаос. Родные отслеживали передвижения мужчины по трекеру, но в какой-то момент локация резко исчезла.