Москва28 авгВести.Пропавшего главу Союза ветеранов Афганистана и СВО Валерия Вощевоза нашли живым. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на дочь ветерана.
Она рассказала, что ей позвонили из полиции и сообщили: отец обнаружен. По ее словам, с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожаетговорится в сообщении
Валерий Вощевоз с 25 августа принимал участие в патриотическом заплыве от Катырыка до Хатанги в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Из-за погодных условий очередной этап соревнований приостановили, однако позже выяснилось, что мужчина продолжил эстафету без согласования и какое-то время не было информации о его местонахождении.