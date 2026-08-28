Пропавший на Таймыре во время заплыва ветеран Афганистана найден живым

На Таймыре нашли живым главу Союза ветеранов Афганистана и СВО Пропавший на Таймыре во время заплыва ветеран Афганистана найден живым

Москва28 авг Вести.Пропавшего главу Союза ветеранов Афганистана и СВО Валерия Вощевоза нашли живым. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на дочь ветерана.

Она рассказала, что ей позвонили из полиции и сообщили: отец обнаружен. По ее словам, с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает говорится в сообщении

Валерий Вощевоз с 25 августа принимал участие в патриотическом заплыве от Катырыка до Хатанги в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Из-за погодных условий очередной этап соревнований приостановили, однако позже выяснилось, что мужчина продолжил эстафету без согласования и какое-то время не было информации о его местонахождении.